Астрономы обнаружили новый теплый юпитер с помощью спутника TESS

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) сообщают об открытии нового теплого юпитера, вращающегося вокруг звезды класса F. Обнаруженная планета, получившая обозначение TOI-4641 b, может быть почти в четыре раза массивнее Юпитера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, открытие было подробно описано в статье, опубликованной 7 декабря на сервере предварительной печати arXiv.

Теплые юпитеры - это газовые гиганты с периодами обращения от 10 до 200 дней. Они являются сложными объектами для обнаружения методом транзита и последующих исследований лучевой скорости по сравнению с их аналогами с более короткой орбитой.

Группа астрономов во главе с Эллисон Бирилой из CfA обнаружила новую экзопланету этого типа. Используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ученые идентифицировали транзитный сигнал на кривой блеска TOI-4641 - яркой и быстро вращающейся F-звезды (с прогнозируемой скоростью вращения приблизительно 86,3 км/с). Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими наблюдениями.

Обнаруженная планета имеет радиус около 0,73 радиуса Юпитера, а ее максимальная масса, по расчетам, составила 3,87 массы Юпитера. Наблюдения показывают, что TOI-4641 b делает оборот вокруг своей звезды-родителя каждые 22,09 дня по хорошо выровненной орбите. Планета находится на расстоянии около 0,173 а.е. от звезды.

Родительская звезда TOI-4641 (также известная как TIC 436873727) расположена на расстоянии около 286 световых лет от нас. Ее радиус составляет приблизительно 1,72 солнечного радиуса. Звезда примерно на 41% массивнее Солнца. Возраст TOI-4641 оценивается в 2,69 миллиарда лет, ее металличность находится на уровне -0,09, а ее эффективная температура, как было установлено, составляет 6560 К.

Авторы статьи подчеркнули, что долгопериодические экзопланеты, подобные TOI-4641 b, могут иметь решающее значение для изучения механизмов, которые вызывают изначальное смещение в планетных системах, учитывая, что на таких орбитальных расстояниях предполагается, что приливные взаимодействия звезды и планеты слишком слабы, чтобы изменить наклон орбиты.

В целом, команда ученых предлагает несколько механизмов, лежащих в основе такого смещения, включая хаотическую аккрецию, искривление магнитного поля или изменения осей вращения звезд раннего типа, а также звездных или планетарных компаньонов во время первичной фазы формирования.

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