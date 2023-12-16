Настоящую «Игру в кальмара» выиграла вьетнамская беженка

Победительницей настоящего реалити-шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара" стала 55-летняя вьетнамская беженка, судья Мэй Уилан. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она выиграла главный приз шоу "Игра в кальмара: вызов" - $4,56 млн долларов. На счет женщины они поступят 5 января 2024 года.

Уилан призналась, что хочет вложить деньги в свое будущее проживание в доме престарелых и пожертвовать их часть на благотворительность.

Мэй Уилан родилась во Вьетнаме, откуда вынуждена была бежать в конце Вьетнамской войны в 1975 году в возрасте 8 лет.

"Беженцы лежали на взлетной полосе, а мне было интересно, я пыталась увидеть, откуда падают бомбы. На мгновение я подняла голову, и солдат автоматически приставил мне оружие к виску", - вспоминает она один из пугающих эпизодов детства.

Премьера "Игры в кальмара" состоялась в октябре 2021 года. Проект стал самым просматриваемым сериалом Netflix за все время. Сериал получил шесть премий "Эмми" в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

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