Юноше пришлось заново учиться ходить после укуса комара

Молодой австралиец был прикован к кровати в течение нескольких месяцев из-за укуса комара. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте 21-летний Дилан Мейер отдыхал со своими друзьями на севере штата Виктория. Во время похода молодой человек заметил, что его укусил комар, но не придал этому должного значения, но спустя несколько дней он оказался на больничной койке.

Он потерял сознание после сильных приступов тошноты, а затем его состояние резко ухудшилось. Медики выявили у пациента вирус японского энцефалита, вирус энцефалита долины Муррея и аутоиммунного энцефалита. Юношу доставили на лечение в Мельбурн, но врачи не давали никаких прогнозов.

Из больницы пострадавшего выписали только в сентябре. Домой он вернулся в инвалидном кресле. Его мать рассказывает, что ее сыну потребовались ходунки и дополнительные приспособления для душа и туалета. Сейчас он уже способен самостоятельно справляться с повседневными делами, но ему по-прежнему требуется поддержка близких.

Недавно мужчина отправился на рыбалку - впервые после похода, полностью изменившего его жизнь. Он убежден, что ему повезло выжить, и теперь призывает остальных серьезно отнестись к этому заболеванию и сделать прививку.

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