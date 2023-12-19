Невнимательность мужа принесла женщине 50 тысяч долларов
Жительница США разбогатела благодаря невнимательности мужа. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Таня Хэммондс из штата Кентукки попросила мужа купить лотерейные билеты на определенный розыгрыш в магазине. Однако мужчина по ошибке приобрел другие билеты мгновенной лотереи. Они лежали на прилавке рядом с теми, которые просила купить жена.
В итоге невнимательность мужа принесла женщине состояние. Когда она стерла защитный слой с одного из билетов и проверила его в приложении лотереи, то обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Женщина призналась, что сначала не поверила в удачу, а решила, что это ошибка в приложении. Позже она убедилась, что стала победительницей, и сразу поделилась радостной новостью с матерью.
Хэммондс не сообщила, на что планирует потратить крупный денежный приз.
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