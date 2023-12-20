Астрономы заглядывают на миллиарды лет в прошлое, чтобы изучить скопление Пандоры

Два астронома из Макмастерского университета использовали последние данные глубокой визуализации с космического телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы заглянуть на 3,5 миллиарда лет в прошлое и изучить удаленное гигантское скопление галактик, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Марта Рейна-Кампос, научный сотрудник Канадского института теоретической астрофизики, и Уильям Харрис, почетный профессор, сотрудничали над статьей, которая была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Скопление Пандоры (Abell 2744) содержит тысячи галактик всех размеров. Рейна-Кампос и Харрис сосредоточили свою работу на шаровых скоплениях, которые находятся в этих галактиках.

Рейна-Кампос, теоретик, создает передовые компьютерные модели галактик, в которых можно проследить эволюцию шаровых скоплений с самого их зарождения до наших дней.

Харрис - астроном-наблюдатель, который работает над измерением реальных свойств шаровых скоплений в крупных галактиках, подобных тем, что находятся в Abell 2744.

Abell 2744 настолько удалено, что свет, который мы видим сегодня, был испущен 3,5 миллиарда лет назад - примерно в то время, когда на Земле впервые зародилась жизнь.

"Впервые мы можем непосредственно увидеть, какими были особенности звездных скоплений так давно", - говорит Рейна-Кампос. - "Это позволяет нам больше узнать об их прошлом и добавляет совершенно новые испытания для того, что мы предсказываем теоретически. Это также поможет нам лучше понять историю самих галактик".

Рейна-Кампос и Харрис рассматривают свою работу как первый этап в новом направлении. "Изображения, которые создает JWST, невероятны - мы никогда раньше не видели ничего подобного. Это будет один из лучших инструментов за всю историю науки", - говорит Харрис.

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