Первое космическое видео с котиком от NASA

NASA передало из глубокого космоса на Землю первое видео с котиком.

Агентство передало его на Землю с помощью зонда Psyche. Герой видео - кот одного из сотрудников по кличке Татерс.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео было отправлено впервые при помощи лазера. Файл преодолел расстояние в 31 миллион километров за 101 секунду с максимальной скоростью 267 Мбит/сек - быстрее, чем большинство широкополосных интернет-соединений на Земле.

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