https://news.day.az/unusual/1623502.html Первое космическое видео с котиком от NASA
Первое космическое видео с котиком от NASA
NASA передало из глубокого космоса на Землю первое видео с котиком.
Агентство передало его на Землю с помощью зонда Psyche. Герой видео - кот одного из сотрудников по кличке Татерс.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео было отправлено впервые при помощи лазера. Файл преодолел расстояние в 31 миллион километров за 101 секунду с максимальной скоростью 267 Мбит/сек - быстрее, чем большинство широкополосных интернет-соединений на Земле.
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