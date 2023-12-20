ИИ может предсказывать продолжительность жизни человека

Международная группа ученых из США, Дании и Швейцарии пришла к выводу, что системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе больших языковых моделей можно использовать в роли своего рода "оракулов", предсказывающих события в жизни человека и даже способных оценить вероятную продолжительность его жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Nature Computational Science (NCS).

Специалисты проверили свои предположения на модели под названием life2vec, куда загрузили данные о состоянии здоровья и занятости 6 млн датчан.

После того как нейросеть прошла обучение на начальном этапе, изучив закономерности в данных, оказалось, что она превосходит другие продвинутые нейронные сети и с высокой точностью прогнозирует такие результаты, как особенности личности и время ухода из жизни.

"Мы использовали эту модель для решения фундаментального вопроса: в какой степени мы можем предсказать события вашего будущего на основе условий и событий вашего прошлого? С научной точки зрения нас волнует не столько сам прогноз, сколько аспекты данных, которые позволяют модели давать такие точные ответы", - отметил ведущий автор исследования, профессор Датского технического университета Суне Леманн.

Life2vec кодирует данные в большую систему векторов - математическую структуру, которая упорядочивает различную информацию. Модель решает, где разместить данные о времени рождения, учебе, образовании, зарплате, жилье и здоровье.

Когда ученые анализируют реакцию модели, результаты согласуются с существующими открытиями в области социальных наук. Например, при прочих равных условиях люди, занимающие руководящую должность или имеющие высокий доход, имеют больше шансов прожить дольше по сравнению с обычными служащими или людьми с диагностированными душевными расстройствами.

Авторы статьи подчеркивают, что модель life2vec окружена этическими вопросами, такими как защита личных данных, конфиденциальность и роль предвзятости в оценке. Эти проблемы необходимо понять более глубоко, прежде чем модель можно будет использовать, например, для оценки риска поражения человека болезнью или жизненными событиями, которые можно предотвратить.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!