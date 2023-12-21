Ученые спроектировали систему, позволяющую «трогать» объекты в виртуальном мире

Китайские ученые из Городского университета Гонконга и других институтов КНР разработали проект беспроводного интерфейса для передачи тактильных ощущений в виртуальной реальности. Технология основана на точной стимуляции нервных окончаний электроимпульсами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Electronics (NatElectron), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты использовали новый принцип активации, способный воздействовать на сенсорные рецепторы через прикрепленные к коже передатчики. Он позволяет создавать чувство объема при "прикосновениях" к несуществующим объектам.

Согласно исследованию, описанный метод выборочной стимуляции позволит человеку ощутить шероховатость поверхности и температуру виртуального предмета за счет обратной связи.

"Самый сложный аспект электростимуляции в первую очередь сосредоточен на биологических исследованиях, направленных на точную активацию нервов для создания реальных тактильных ощущений в человеческом теле", - объяснила соавтор статьи, специалист в сфере биомедицинской инженерии и гибкой электроники Я Хуан.

Но чтобы запустить такую систему в производство, потребуются дополнительные исследования в области синтеза материалов, нейроэлектрофизиологии и машинного обучения.

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