Грузовой самолет впервые совершил беспилотный полет

Самолет Cessna 208 (также известный как Cessna Caravan) компании Reliable Robotics совершил беспилотный полет с грузом - это первый в истории беспилотный полет самолета такого типа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

Генеральный директор компании Роберт Роуз объяснил выбор самолета тем, что эта модель является одной из наиболее распространенных в мире - на 2023 год было выпущено более трех тысяч экземпляров.

"Но проблема с этим самолетом заключается в том, что он летает на меньших высотах и ​​в более неблагоприятных погодных условиях, чем многие большие самолеты сегодня. Поэтому эксплуатировать его гораздо опаснее, и автоматизация будет иметь большое значение для повышения безопасности этих операций", - пояснил Роуз.

Полет был совершен из аэропорта Холлистер в Северной Калифорнии и продолжался 12 минут. В основе системы беспилотного управления - удаленный оператор, который управлял самолетом с земли. В компании отмечают, что удаленный пилот таких самолетов должен обладать точно такой же квалификацией, что и пилот обычного грузового самолета.

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