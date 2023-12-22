ИИ оспорил авторство шедевра одного из величайших мастеров эпохи Возрождения

Международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля "Мадонна с розой" была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Heritage Science (HS).

"Мадонна с розой", которая находится в музее Прадо в столице Испании Мадриде, более 100 лет интриговала искусствоведов. Некоторые из исследователей творчества Рафаэля предполагали, что в работе над шедевром мастеру помогали его ученики. Картина изображает Деву Марию с Христом на руках, Иоанна Крестителя, а также святого Иосифа.

Чтобы проверить эти догадки, британские ученые из Брэдфордского университета в Великобритании разработали алгоритм, распознающий подлинные произведения Рафаэля с точностью 98%.

Нейросеть изучила картину и пришла к выводу, что лицо Иосифа с большой долей вероятности изобразил не Рафаэль, а кто-то другой. Соавтором "Мадонны с розой" мог быть ученик мастера Джулио Романо, полагают исследователи.

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