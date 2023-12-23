«Хаббл» запечатлел галактику неправильной формы

Космический телескоп НАСА/ЕКА "Хаббл" запечатлел галактику UGC 8091. Благодаря фильтрам ведущих научных приборов "Хаббла", миллионы звезд в этой галактике исследуются более глубоко, чем когда-либо прежде, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

UGC 8091, или GR 8, находится примерно в семи миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Это карликовая галактика неправильной формы, которая содержит всего около миллиарда звезд.

Карликовые галактики часто вращаются вокруг более крупных галактик, и их низкие массы делают их уязвимыми для возмущения и поглощения их более крупными соседями. Этот процесс приводит к образованию скрученных карликовых объектов неправильной формы, таких как UGC 8091.

Считается, что этот тип галактик обладает сходными характеристиками с чрезвычайно старыми и далекими галактиками. Есть надежда, что изучение состава карликовых галактик и их звезд, особенно их низкой металличности, поможет раскрыть эволюционные связи между этими древними галактиками и более современными галактиками, подобными нашей собственной.

Чтобы сделать это, астрономы тщательно изучали разноцветные звезды UGC 8091. Различные особенности галактики можно выделить с помощью фильтров, которые ограничивают свет, попадающий на приборы "Хаббла", очень специфическими диапазонами длин волн.

Данные, использованные на этом снимке, датируются периодом с 2006 по 2021 год. Программы были направлены на изучение роли галактик малой массы, таких как UGC 8091, в реионизации ранней Вселенной. Снимки были получены двумя самыми передовыми приборами Хаббла: "Широкоугольной камерой 3" и "Усовершенствованной камерой для съемок".

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