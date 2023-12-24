Астрономы обнаружили сейсмическую рябь в далекой галактике

Новый снимок древней далекой галактики может помочь ученым понять не только то, как она сформировалась, но и происхождение нашего Млечного Пути. Возраст BRI 1335-0417 составляет более 12 миллиардов лет, и она является старейшей и самой удаленной из известных спиральных галактик в нашей Вселенной, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Ведущий автор доктор Такафуми Цукуи сказал, что современный телескоп ALMA позволил рассмотреть эту древнюю галактику гораздо более подробно.

"В частности, нас интересовало, как газ перемещается в галактику и по всей ее территории", - сказал доктор Цукуи. - "Газ является ключевым ингредиентом для формирования звезд и может дать нам важные подсказки о том, как галактика на самом деле подпитывает свое звездообразование".

В данном случае исследователи смогли не только зафиксировать движение газа вокруг BRI 1335-0417, но и выявить формирование сейсмической волны - впервые в этом типе ранних галактик. Исследование было опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Вертикальное колебательное движение диска обусловлено внешним источником, либо поступлением нового газа в галактику, либо вступлением в контакт с другими меньшими галактиками", - сказал доктор Цукуи. - "Обе возможности обеспечили бы галактику новым топливом для звездообразования. Кроме того, наше исследование выявило похожую на бар структуру в диске. Бар, обнаруженный в BRI 1335-0417, является самой удаленной известной структурой такого рода".

Поскольку BRI 1335-0417 находится очень далеко, ее свету требуется больше времени, чтобы достичь Земли. Изображения, видимые в телескоп в наши дни, являются возвращением к ранним дням существования галактики - когда возраст Вселенной составлял всего 10% от ее нынешнего возраста.

"Было обнаружено, что ранние галактики формировали звезды гораздо быстрее, чем современные галактики. Это верно для BRI 1335-0417, которая, несмотря на то, что имеет массу, аналогичную массе нашего Млечного Пути, формирует звезды в несколько сотен раз быстрее", - сказала соавтор исследования доцент Эмили Висниоски. - "Мы хотели понять, как поступает газ, чтобы не отставать от таких быстрых темпов звездообразования. Спиральные структуры редки в ранней Вселенной, и как именно они формируются, также остается неизвестным. Это исследование также дает нам важную информацию о наиболее вероятных сценариях. Хотя невозможно наблюдать эволюцию галактики непосредственно, поскольку наши наблюдения дают нам только моментальный снимок, компьютерное моделирование может помочь собрать историю воедино".

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