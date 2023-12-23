Ученые отправят «Эйнштейна» с «глазом омара» на поиски черных дыр

Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с Китайской академией наук и Институтом внеземной физики Макса Планка готовит к запуску новый космический телескоп "Эйнштейн". Он оснащен камерой типа "глаз омара" для фиксации рентгеновских лучей, говорится в сообщении на официальном сайте ЕКА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Целью исследований аппарата станут рентгеновские всплески, исходящие от черных дыр, столкновений нейтронных звезд и взрывов сверхновых.

Поскольку столкновения нейтронных звезд испускают как рентгеновские лучи, так и гравитационные волны - впервые предсказанные Альбертом Эйнштейном в его общей теории гравитации 1915 года - зонд "Эйнштейн" может помочь детекторам гравитационных волн обнаружить источник этой крошечной ряби в пространстве-времени , которая путешествовала через миллионы или даже миллиарды световых лет.

Оборудование зонда включает в себя два рентгеновских прибора - широкопольный (WXT) и высокочувствительный (EXT) телескопы.

WXT имеет очень широкий угол обзора за счет конструкции, напоминающий глаз омара. Омары, в отличие от других животных, воспринимают свет посредством отражения, а не преломления, что дает им поле зрения в 180 градусов.

В WXT использована так называемая "технология микропористой оптики", за счет чего зонд "Эйнштейн" сможет охватить 10% всей небесной сферы за одно изображение. Для создания полной карты космоса аппарату потребуется всего три витка вокруг Земли, что займет около пяти часов.

При обнаружении мощного всплеска рентгеновского излучения аппарат направит на него высокочувствительный телескоп EXT и отправит сигнал наземным обсерваториям, чтобы источник можно было изучить во всех диапазонах частот - от длинных радиоволн до коротких гамма-лучей.

Запуск миссии "Эйнштейна" запланирован на январь 2024 года.

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