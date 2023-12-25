https://news.day.az/unusual/1624731.html В этот день Земля приблизится к Солнцу на максимальное расстояние
В этот день Земля приблизится к Солнцу на максимальное расстояние
Видимый диаметр Солнца будет наибольшим в 2024 году, поскольку 3 января оно окажется ближе всего к орбите Земли.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.
Было отмечено, что диск Солнца окажется на три процента больше, чем в начале июля.
В этот день расстояние между планетами составит 147 098 988 км, или 0,983296 астрономических единиц.
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