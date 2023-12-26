Ученые выявили народ, сформированный под уникальным влиянием Африки и Азии

Наскальные рисунки, обнаруженные на Мадагаскаре, указывают на связь острова с Древним Египтом и азиатским островом Борнео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом один из авторов находки рассказал The Conversation.

Международная группа ученых картировала пещеру с наскальными рисунками, обнаруженную на Мадагаскаре. В течение нескольких лет они изучали 72 объекта наскального искусства, нарисованные черным красителем. Изображения включали 16 животных, шесть людей, две гибридные формы человека и животного, два геометрических рисунка, 16 М-образных символов и множество других орнаментов и нечетких форм.

На связи с Египтом указывают восемь рисунков. Они включают изображение бога Гора с головой сокола, бога Тота с головой ибиса и богини Маат с пером на голов. Две нарисованные фигуры напоминали Анубиса - древнеегипетского бога с собачьей головой.

Анализ похожих на букву "М" символов и других надписей на стенах показал, что они могут соответствовать букве древнего амхарского алфавита, произносимой как "ха". Это означает, что Мадагаскар мог иметь связи с эфиопским и афро-арабским миром. Этот же символ встречается в наскальном искусстве Борнео возрастом две тысячи лет, что также указывает на связь Мадагаскара с Борнео.

Кроме того, на рисунках могут быть изображены вымершие столетия назад животные Мадагаскара: гигантский лемур, птицы-слоны (рух) и гигантская черепаха.

Ученые предполагают, что обнаруженным рисункам около двух тысяч лет, то есть они ровесники Клеопатры или даже старше. Однако пока что историки могут лишь строить гипотезы, учитывая недостаток данных.

Долгое время считалось, что люди, язык и культура Мадагаскара уходят корнями в культуру острова Борнео, хоть их и разделяют тысячи километров. Новое исследование подтверждает это и объясняет признаки африканского и азиатского влияния в культуре малагасийцев, населяющих Мадагаскар.

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