Женщина разбогатела благодаря чашке кофе

Жительница США купила лотерейный билет во время похода за кофе и выиграла крупную сумму. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Удача улыбнулась Марии Асеведо Вальдес из штата Массачусетс. Утром перед работой женщина заехала на автозаправку и зашла выпить чашку кофе в кафе. При оформлении заказа американка решила сыграть в лотерею и купила билет местной лотереи за 20 долларов.

Вскоре выяснилось, что благодаря этому решению она разбогатела на один миллион долларов. Вальдес заявила, что чувствует себя "благодарной и благословленной". Она решила забрать выигрыш в виде единовременной выплаты, а не нескольких платежей, позволяющих получить сумму целиком, и после уплаты налогов получила 650 тысяч долларов. Американка рассказала, что потратит деньги на нужды семьи.

Сотрудники автозаправки, где был продан выигрышный билет, получат 10 тысяч долларов в качестве бонуса от устроителей лотереи.

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