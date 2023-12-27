Мужчина случайно поймал огромную акулу-молот во время рыбалки

Житель США выловил акулу длиной 3,6 метра и отпустил ее в океан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

23-летний Брэндон Гриффин из штата Флорида случайно поймал огромную акулу-молот во время рыбалки. По словам мужчины, после этого он быстро подтащил хищную рыбу к берегу, а затем вместе с товарищем освободил ее и отпустил в океан.

Рыбак объяснил, что торопился, поскольку акулы-молоты редко выживают, когда попадаются на крючок. "Акулы-молоты очень уязвимы, - сказал он. - И если время борьбы превышает 45 минут, это угрожает их здоровью".

Гриффин посоветовал при встрече с акулой-молотом держать конечности подальше от ее пасти, которая располагается снизу. "И следите, чтобы она уплыла и не вернулась, чтобы сбить вас с ног, - добавил он. - Однажды со мной так и случилось!"