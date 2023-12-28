В Китае построили целый город из снега и льда

Ежегодный международный фестиваль снега и льда в Харбине, Китай, приглашает всех желающих посетить ледяную вселенную, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Фестиваль проводится на протяжении 60 лет в городе Харбин, столице провинции Хэйлунцзян, Китай. Свои двери он открыл еще 17 декабря, но официальное мероприятие - церемония открытия, состоится 5 января 2024 года. Как сообщают организаторы, как таковой церемонии закрытия фестиваля нет, но в марте из-за таяния льда он прекращает свою работу.

В настоящий момент посетители могут посмотреть увлекательный процесс изготовления ледяных скульптур, так как они еще не все готовы к официальному торжеству. А 31 декабря перед наступлением Нового года в ледовом городке состоится праздничный салют.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!