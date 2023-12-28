Шаровая молния едва не оставила без света Флориду

Редкое явление запечатлено на видео в американской Флориде. Во время грозы по проводам пробежала шаровая молния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Замыкание связано с высокой влажностью воздуха и, вероятно, вызвано повреждением оборудования из-за падения деревьев или сильного ветра", - сообщают в местных СМИ.

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