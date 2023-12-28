Обнаружено влияние праздничных елей на воздух в доме

Специалисты Национального института стандартов и технологий NIST обнаружили, что живые праздничные ели выделяют летучие органические соединения, влияя на воздух в доме. Результаты исследования опубликованы в журнале Indoor Environments, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента ученые в течение 17 дней измеряли количество и тип веществ, выделяемых пихтой Дугласа, помещенной в специальную камеру с контролируемыми условиями среды. Они также проверили, вступают ли летучие органические соединения (ЛОС) в реакцию с другими компонентами в воздухе, образуя новые соединения.

Монотерпены были наиболее распространенными ЛОС, выделяемыми деревом. Их уровень достиг максимума в первый день, а затем значительно снизился к третьему дню. Их концентрация первоначально была на том же уровне, что и в случае использования освежителя воздуха или недавно построенного деревянного дома, а затем быстро упала почти в 10 раз. Всего исследователи обнаружили 52 различных типа монотерпенов.

Выяснилось, что озон вступает в реакцию с монотерпенами, образуя побочные продукты, такие как формальдегид. Однако количество образовавшегося формальдегида было относительно небольшим - около одной части на миллиард. Типичные дома имеют концентрацию формальдегида от 20 до 30 частей на миллиард.

По словам ученых, некоторые люди могут оказаться чувствительными к ЛОС. Чтобы этого избежать, можно открывать окна рядом с деревом, либо приносить ели в дом через три дня после того, как они были срубленными.

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