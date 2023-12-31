NASA отправило зонд для изучения приближающегося к Земле астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенаправило свою автоматическую межпланетную станцию OSIRIS-Reх, которая уже в течение нескольких лет проводит исследования в дальнем космосе, на выполнение миссии по изучению приближающегося к Земле астероида Апофис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил телеканал Fox News.

13 апреля 2029 года Апофис диаметром около 340 метров пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли, то есть ближе орбит некоторых геостационарных спутников. Апофис не входит в список потенциально опасных объектов, столкновения его с Землей не предполагается.

В рамках миссии американского зонда, который теперь получил название OSIRIS-APEX, он должен будет сблизиться с астероидом после пролета последнего вблизи Земли для изучения его рельефа, состава и плотности. Магнитное поле Земли может вызвать изменение траекторию полета астероида, землетрясения и оползни, что позволит зонду лучше изучить его поверхность.

В ходе миссии аппарат сблизится с астероидом на расстояние около пяти метров, включит направленный вниз двигатель, чтобы взрыхлить поверхность и дать ученым возможность посмотреть, что находится под ней. Зонд будет находиться рядом с Апофисом в течение полутора лет.

Зонд OSIRIS-Reх был запущен в 2016 году к астероиду Бенну. В 2018-м аппарат вышел на орбиту вокруг Бенну и изучал его почти два с половиной года. Сблизившись с поверхностью астероида в октябре 2020 года, зонд с помощью руки-манипулятора совершил забор грунта. Аппарат сбросил на Землю капсулу с образцами грунта 24 сентября нынешнего года, пролетая вблизи нее.

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