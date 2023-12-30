Ученые установили, что Малое Магелланово облако состоит из двух галактик

Международная команда астрономов и астрофизиков нашла доказательства того, что Малое Магелланово облако - это не одна галактика, а две, расположенные одна за другой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, группа ученых написала статью с описанием своей работы и разместила ее на сервере препринтов arXiv.

Магеллановы облака в течение многих лет были известны как две карликовые галактики неправильной формы, которые можно увидеть очень близко друг к другу в Южном полушарии. Они были названы Большим и Малым Магеллановыми облаками, исходя из их размеров. В конце 1980-х годов появились некоторые свидетельства того, что Малое Магелланово облако (ММО) является не одной, а двумя карликовыми галактиками. В новой работе исследователи нашли больше доказательств этой теории.

Исследовательская группа сначала изучила данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства, которые позволили оценить среднюю скорость звезд в различных частях ММО. Затем ученые ознакомились с данными с радиотелескопа Galactic Australian Square Kilometer Array Pathfinder, расположенного в Западной Австралии, что позволило им узнать больше о межзвездной среде как в ММО, так и в БМО. Астрономы также проанализировали данные исследования APOGEE, полученные с помощью телескопов Sloan Foundation и NMSU, расположенных в обсерватории Апачи-Пойнт в Нью-Мексико.

Проанализировав все доказательства, исследователи обнаружили, что химический состав двух "частей" ММО различен. Ученые также определили, что две части имели разные скорости, причем те, что двигались быстрее, находились в более близкой части галактики. Исследователи выяснили, что две части имели примерно одинаковую массу и взаимодействовали с БМО.

Ученые пришли к выводу, что собранные вместе данные очень убедительно указывают на две уникальные галактики, одна из которых находится почти позади другой относительно Земли. Это расположение объясняет, почему до недавнего времени не было замечено, что ММО, вероятно, состоит из двух галактик.

Исследовательская группа также подсчитала, что более близкая из двух галактик находится примерно в 199 000 световых лет от нас, в то время как более удаленная расположена примерно в 215 000 световых лет.

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