Изучена возможность размножения в космосе

Команда японских ученых из Университета Яманаси и Японского агентства аэрокосмических исследований изучила влияние микрогравитации на эмбрионы животных. Результаты работы описаны в журнале iScience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Образцы замороженных эмбрионов мыши были направлены на МКС (Международную космическую станцию) в августе 2021 года. Затем космонавты провели ряд экспериментов с ними. Для начала эмбрионы на ранней стадии развития были разморожены с помощью специального устройства. После чего они выращивались в течение четырех дней.

Специалисты обнаружили, что эмбрионы развивались должным образом, превратившись в бластоцисты - клетки, которые затем преобразуются в плод и плаценту. Было заключено, что "гравитация не оказала существенного влияния" на формирование эмбрионов млекопитающих.

Кроме того, после доставки образцов на Землю не удалось выявить никаких серьезных изменений в ДНК и генах.

В будущем исследователи планируют продолжить работу. Они хотят провести испытания по пересадке мышам бластоцист, выращенных в условиях МКС, чтобы узнать, смогут ли такие животные родить здоровое потомство.

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