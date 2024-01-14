Геоинженеры предложили способ спасения льдов Антарктиды

Американские климатологи из Университета штата Индиана и других вузов изучили перспективы геоинженерных методов борьбы с глобальным потеплением. Они выяснили, можно ли замедлить таяние льдов Антарктиды с помощью распыления в атмосфере специальных отражающих аэрозолей. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JRGA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В работе изучалась форма так называемой геоинженерии, схожая по эффекту с извержением вулкана, когда в воздух попадает большое количество частиц. Рукотворный способ предполагает выброс подобных веществ с помощью самолетов. Данные элементы концентрируются в облаках и усиливают их отражающий эффект, позволяя перенаправлять больше поступающей на Землю солнечной энергии обратно в космос.

Ученые провели компьютерное моделирование 11 различных сценариев выбросов стратосферных аэрозолей. Ряд случаев охватывали несколько широт и временной промежуток с 2035 по 2070 год. Результаты показали, что такой метод действительно может замедлить потерю антарктического льда и снизить риск катастрофического повышения уровня моря.

Однако симуляция также выявила варианты, при которых насыщение атмосферы отражающими частицами фактически ускорило таяние полярных льдов за счет смещения преобладающих ветров на юг. При этом атмосферные потоки ускорили бы приток теплой воды к шельфовым ледникам Антарктиды.

Некоторые из связанных с применением стратосферных аэрозолей рисков оказались связаны с изменением характера региональных осадков, а также с ситуацией, когда в Антарктиде резко потеплеет после прекращения распыления климатических веществ.

Авторы исследования добавили, что науке пока еще известно слишком мало о последствиях управления солнечным излучением, чтобы воплощать подобные проекты на практике.

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