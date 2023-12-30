Разработана технология беспроводной связи с помощью видимого света

Южнокорейские ученые из Пхонханского университета науки и технологий создали метод широкополосной передачи данных через видимый свет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdMa).

По словам специалистов, разработанная ими технология под названием Li-Fi может превзойти скорость современных Wi-Fi-сетей более чем в 100 раз. Она использует существующее освещение, устраняя необходимость в дополнительных устройствах.

Препятствием для развития Li-Fi оставалась интерференция (помехи) из-за наложения электромагнитных волн видимого света одинаковой длины друг на друга. Инженеры решили проблему, объединив красные, синие и зеленые органические светодиоды в лампы, которые имитируют привычное освещение с минимальными зонами интерференции.

Созданный командой белый свет продемонстрировал значительно более низкий коэффициент ошибок при передаче данных, чем у традиционных источников света.

"Мы рассматриваем эту технологию как потенциально полезный инструмент для различных отраслей промышленности, выступая в качестве решения беспроводной связи нового поколения, использующего традиционные системы освещения", - отметил руководитель исследования, профессор Дэ Сунчун.

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