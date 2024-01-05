В Японии отработают защиту Земли от астероидов

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируют отработать технологию защиты Земли от падения астероидов с помощью зонда "Хаябуса-2". Об этом сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в июле 2026 года зонд может пролететь мимо астероида 2001CC21 диаметром около 700 метров на скорости 5 километров в секунду. Аппарат не станет сталкиваться с астероидом, но сотрудники JAXA скорректируют траекторию полета "Хаябусы-2", чтобы он в момент прохождения приблизился к космическому объекту на расстояние до 10 километров.

Таким образом ученые планируют отработать навыки пилотирования возле астероида. Эти знания в дальнейшем смогут применить в ситуации, когда зонды будут направлены на космические объекты для предотвращения их падения на Землю.

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