Обнаружен цикл внутреннего ядра Земли

Ученые из Китая подтвердили существование примерно 8,5-летнего цикла колебаний внутреннего ядра Земли, который выражается как в движении магнитных полюсов, так и в вариациях длины дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердую плотную сферу, состоящую в основном из железа и никеля, которая располагается под жидким внешним ядром и имеет радиус около 1200 километров. Этот регион играет решающую роль в геофизических процессах Земли, влияя на магнитное поле планеты и внося свой вклад в общую динамику недр Земли.

Колебания внутреннего ядра Земли выражаются в колебании его оси. Было показано, что плотность этого региона не является однородной, а значит, ось его вращения необязательное совпадает с осью вращения мантии. Оказалось, что между обоими осями существует угол наклона в 0,17 градуса.

По словам ученых, этот наклон может также привести к определенному изменению формы жидкого ядра, что приведет к изменению движения жидкой мантии и соответствующему изменению геомагнитного поля.