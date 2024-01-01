Новый способ изучения пригодности для жизни других планет

На протяжении десятилетий авторы научной фантастики представляли себе сценарии, в которых жизнь процветает на суровых поверхностях Марса или нашей Луны, или в океанах под ледяными поверхностями спутника Сатурна Энцелада и спутника Юпитера Европы. Но изучение обитаемости - условий, необходимых для поддержания жизни, - не ограничивается только страницами художественной литературы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, по мере того, как все больше планетарных тел в нашей Солнечной системе и за ее пределами исследуются на предмет потенциального наличия условий, благоприятных для жизни, ученые обсуждают, как охарактеризовать обитаемость.

Многие исследования были сосредоточены на информации, полученной с помощью орбитальных космических аппаратов или телескопов, которые предоставляют моментальные снимки океанических миров и экзопланет. В новой статье подчеркивается важность исследования сложных геофизических факторов, которые могут быть использованы для прогнозирования долгосрочного поддержания жизни. Эти факторы включают в себя то, как энергия и питательные вещества циркулируют по всей планете.

Эта статья, опубликованная в журнале Nature Astronomy 29 декабря, является результатом сотрудничества ученых Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения (JPL).

Исследование подчеркивает новые направления для будущих миссий по измерению обитаемости других миров, используя ледяной спутник Сатурна Энцелад в качестве основного примера. Энцелад покрыт льдом, а под ним находится соленый океан. В последнее десятилетие миссия НАСА "Кассини" провела химические измерения струй водяного пара и крупинок льда, вырывающихся из трещин на южном полюсе Энцелада. Космический аппарат обнаружил присутствие таких элементов, как углерод и азот, которые могли бы способствовать жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Этих геохимических свойств достаточно, чтобы описать "мгновенную" пригодность луны для жизни. Однако, в статье подчеркивается, что будущие планетарные миссии должны изучить геофизические свойства, которые указывают на то, как долго там находился океан и как тепло и питательные вещества перемещаются между ядром, внутренним океаном и поверхностью. Это необходимо, чтобы по-настоящему охарактеризовать долгосрочную пригодность Энцелада для жизни.

Эта концепция применима ко всем планетам и лунам, где исследователи ищут условия, необходимые для жизни.

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