Далай-лама дал совет на 2024 год

Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении рассказал, что помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, люди являются общественными животными, которым для выживания необходимо опираться друг на друга, для чего необходимо трудиться ради блага других.

Он подчеркнул, что если человек не может помочь, то он должен хотя бы постараться не причинять другим вреда.

"Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе", - подчеркнул Далай-лама.

Он также призвал прилагать усилия для того, чтобы "вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше", а XXI век сделать веком диалога.

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