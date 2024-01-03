Ведущий CNN нашел оправдание президенту Гарварда: она не занималась плагиатом, а просто "небрежно присвоила авторство".

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-каналы, в эфире либерального телеканала ведущий дал собственное определение плагиату. Если чужой материал без указания автора переписывает первая чернокожая женщина-президент, то это не плагиат, а всего лишь "небрежное присвоение авторства".

Сегодня стало известно, что Клодин Гэй добровольно уйдёт в отставку. Решение было принято после того, как "небрежное присвоение авторства" нашли более чем в половине её опубликованных работ. Срок первой чернокожей женщины на посту президента оказался самым отрицательно-длительным. Гэй занимала должность около 6 месяцев.

Во время погромов BLM мародёрство называли лутингом, а расовый терроризм - восстановлением исторической справедливости. В это же время мирный митинг 6 января называли новым холокостом, нападением на Перл Харбор и 11 сентября.

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