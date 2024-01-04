Ученые выяснили, что половина китов и дельфинов в Великобритании отравлена химикатами

Группа британских ученых под руководством Института зоологии Лондонского зоологического общества выяснила, что почти половина (48%) морских млекопитающих в морях вокруг Великобритании отравлена так называемыми стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К СОЗ относятся различные токсичные соединения, которые раньше использовались в пестицидах, огнезащитных составах и охлаждающих жидкостях. Многие из этих веществ были запрещены к применению еще 20 лет назад, однако они продолжают встречаться в природе из-за своей устойчивости к распаду в естественных условиях.

Команда получила токсикологические образцы, охватывающие промежуток в 30 лет. Это позволило биологам выяснить, какое воздействие загрязнители все еще оказывают на морских млекопитающих.

Хотя исследователи обнаружили, что уровни шести ключевых СОЗ снижаются, специалисты обеспокоены тем, что химические вещества на прибрежных свалках все чаще просачиваться наружу, поскольку изменение климата усиливает наводнения, экстремальные погодные явления и береговую эрозию.

"Эти токсины изначально поглощаются планктоном, находящимся в самом низу пищевой цепи. Такие химические вещества, которые невозможно расщепить или вывести из организма, а их концентрация нарастает по мере продвижения вверх по пищевой цепи в процессе, известном как биологическое усиление", - объяснила ведущий автор исследования, доктор Рози Уильямс.

Хотя воздействие данных химикатов различно, они неизменно вредны. Накапливаясь в жирах организма, они могут повредить репродуктивную систему, иммунную систему и гормональные циклы.

Ученые выяснили, что сильнее всего воздействию СОЗ в британских водах подвержены косатки у северного побережья Шотландии. За последние 20 лет в стаде не родилось ни одного детеныша, что может быть результатом сильного загрязнения полихлорированными бифенилами (ПБХ). Эти вещества раньше применялись в качестве хладагентов и электроизоляторов. ПБХ угнетают иммунную систему и подавляют репродуктивные функции.

Кроме того, более половины дельфинов-афалин в британских водах имели критический уровень пестицида ДДТ в организме, который также вредит иммунной системе. Кроме афалин от этого вещества серьезно пострадали кашалоты.

Биологи надеются, что в ближайшие годы уровни СОЗ в окружающей среде продолжат снижаться благодаря лучшему контролю за источниками загрязнения.

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