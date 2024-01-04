На Солнце произошла мощная вспышка

В новогоднюю ночь на Солнце произошла вспышка, являющейся мощнейшей за текущий солнечный цикл. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0", - рассказали специалисты.

Отметим, что текущий солнечный цикл начался в 2019 году.

Астрономы объяснили, что причиной взрыва послужило накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца, ставшее следствием движения солнечных пятен. При это за день до события данная сторона звезды была не видна с Земли, а потому перед этим взрывом могли произойти еще несколько, которые не были зафиксированы. В связи с этим ученые допустили, что в ближайшие дни могут случиться еще несколько вспышек.

Интересно, что предыдущий рекорд действующего цикла был установлен всего тремя неделями ранее - 14 декабря 2023 года. Тогда произошел взрыв с баллом X2.2. А более мощная вспышка, которой был присвоен уровень X8.2, случилась 10 сентября 2017 года.

Ученые подчеркнули, что взрыв не был направлен в сторону Земли или орбиты ее движения, а потому он никак не отразится на нашей планете. В связи с этим специалисты предупредили, что все сообщения о крупных магнитных бурях, которые могут появиться на фоне новостей о данной вспышке, будут недостоверными.

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