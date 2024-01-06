Британские военные разместили вакансию главы подводного флота в интернете

ВМС Великобритании разместили объявление о поиске начальника управления подводного флота в деловой соцсети LinkedIn.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает The Times.

Согласно объявлению, которое опубликовали в декабре 2023 года, будущий сотрудник заменит действующего главу управления подводного флота штаба ВМС королевства - контр-адмирала Саймона Асквита. Его преемник будет отвечать за проведение "элитных операций" и ядерное сдерживание.

Кандидат должен находиться в резерве или служить в регулярных силах. По данным издания, соискателю предложили зарплату в размере £150 тыс. в год (около $190 тыс.).

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