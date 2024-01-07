Обнаружен таинственный недостающий компонент в облаках Венеры

Облака Венеры в основном состоят из серной кислоты с добавлением небольшого количества воды, хлора и железа. Их концентрация меняется в зависимости от высоты в плотной и враждебной атмосфере Венеры. Но до сих пор ученым не удавалось идентифицировать недостающий компонент, который объяснил бы пятна и прожилки на облаках, видимые только в ультрафиолетовом диапазоне, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи из Кембриджского университета синтезировали железосодержащие сульфатные минералы, которые стабильны в суровых химических условиях венерианских облаков. Спектроскопический анализ показал, что комбинация ромбоклаза и кислого сульфата железа может объяснить загадочную особенность поглощения ультрафиолета на соседней планете.

"Единственные доступные данные о составе облаков были собраны зондами и выявили странные свойства облаков, которые до сих пор мы не смогли полностью объяснить", - сказал Пол Риммер из Кавендишской лаборатории и соавтор исследования. - "В частности, при исследовании в ультрафиолетовом свете венерианские облака показали специфическую картину поглощения ультрафиолета. Какие элементы, соединения или минералы ответственны за такое наблюдение?"

Команда синтезировала несколько железосодержащих сульфатных минералов в лаборатории водной геохимии Департамента наук о Земле. Суспендируя синтезированные материалы в различных концентрациях серной кислоты и отслеживая химические и минералогические изменения, команда сузила круг минералов-кандидатов до ромбоклаза и кислого сульфата железа. Их спектроскопические характеристики были исследованы при помощи источников света, специально разработанных для имитации спектра солнечных вспышек.

Лаборатория фотохимии в Гарварде участвовала в исследовании, проводя измерения характеристик поглощения ультрафиолетового излучения трехвалентным железом в экстремально кислых условиях, в попытке имитировать еще более экстремальные облака Венеры.

"Закономерности и уровень поглощения, демонстрируемые сочетанием этих двух минеральных фаз, согласуются с темными ультрафиолетовыми пятнами, наблюдаемыми в облаках Венеры", - сообщил соавтор Клэнси Чжицзянь Цзян из Департамента наук о Земле Кембриджа. - "Эти целенаправленные эксперименты выявили сложную химическую сеть в атмосфере и пролили свет на круговорот элементов на поверхности Венеры".

"Венера - наш ближайший сосед, но она остается загадкой", - сказал Риммер. - "В ближайшие годы у нас будет шанс узнать гораздо больше об этой планете благодаря будущим миссиям НАСА и ЕКА по исследованию ее атмосферы, облаков и поверхности. Эта работа подготавливает почву для будущих исследований".

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