Команда астрономов исследовала остаток сверхновой

На этом красочном снимке изображен остаток сверхновой 30 Doradus B (сокращенно 30 Dor B). Он является частью более крупной области космоса, где звезды непрерывно формировались в течение последних 8-10 миллионов лет. В этом регионе, расположенном в Большом Магеллановом облаке, множество темных газовых облаков, молодых звезд и перегретого газа, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Новое изображение 30 Dor B было получено путем объединения рентгеновских данных обсерватории НАСА "Чандра" (фиолетовый), оптических данных 4-метрового телескопа Бланко в Чили (оранжевый и голубой) и инфракрасных данных космического телескопа НАСА "Спитцер" (красный). Оптические данные с космического телескопа НАСА "Хаббл" также были добавлены в черно-белом варианте.

Команда астрономов во главе с Вэй-Ань Ченом из Национального Тайваньского университета в Тайбэе использовала более двух миллионов секунд времени наблюдения "Чандры" 30 Dor B для анализа. Астрономы обнаружили слабую оболочку, которая является источником рентгеновского излучения. Она простирается примерно на 130 световых лет в поперечнике. Данные "Чандры" также показывают, что 30 Dor B содержит потоки частиц, уносящихся от пульсара. Они создают туманность пульсарного ветра.

Объединив данные "Чандры" с данными "Хаббла" и других телескопов, исследователи определили, что ни один взрыв сверхновой не может объяснить то, что мы видим. Как пульсар, так и яркие рентгеновские лучи, наблюдаемые в центре 30 Dor B, вероятно, возникли в результате взрыва сверхновой после коллапса массивной звезды около 5000 лет назад. Однако более крупная тусклая рентгеновская оболочка слишком велика, чтобы образоваться в результате взрыва той же сверхновой.

Команда считает, что в 30 Dor B произошло по меньшей мере два взрыва сверхновых, причем рентгеновская оболочка образовалась от другой сверхновой более 5000 лет назад. Также вполне возможно, что в прошлом взрывов было еще больше.

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