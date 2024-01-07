Каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 января

Личная жизнь - не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе - с 8 по 14 января?

Лев

В жизнь Львов звезды - с большой долей вероятности - приведут человека, который проведет с ними долгое время, а возможно - в особо судьбоносных случаях - и всю жизнь. Совершенно неважно, в какой обстановке это произойдет - в поездке, на отдыхе или на работе, главное, что встреча с таким человеком полностью изменит жизненную ситуацию представителей знака.

Дева

Девам появление человека и прошлого позволит не только не только вспомнить случившиеся с ними когда-то приятные моменты, но и - в отдельных случаях - вернуть былые обстоятельства и переписать страницу своей собственной истории, сделав былью любую мечту и сказку. Стоит воспользоваться счастливым шансом воскресить ушедшую любовь.

Стрелец

Стрельцам очень важно избегать ревности, которая не самым лучшим образом отразиться на их отношениях с любимыми людьми. Дело в том, что поводов для ее проявления у представителей знака не будет, а, значит, они обидят подозрительностью и недоверием тех, кого любят - стоит ли говорить о том, что это вызовет серьезные конфликты между ними?

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