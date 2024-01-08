Землю накроет большое количество магнитных бурь

В 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури.

Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной", - заявил Богачев.

Ученый напомнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце невозможно, но в данный момент приближается периодический максимум солнечной активности, поэтому стоит ожидать по две-три бури в месяц. Максимум бурь ожидается в период мая-июня.

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