К Луне запустили ракету с человеческими останками на борту. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times.

Летательный аппарат Vulcan Centaur стартовал с космодрома на мысе Канаверал, расположенный во Флориде, США. При этом журналисты NYT отметили, что с 1972 года ни один американский корабль не совершил мягкую посадку на Луну.

Согласно информации издания, внутри ракеты находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой присутствует отправка праха людей в космос. В них содержатся останки трех актеров сериала "Звездный путь", сценариста телепроекта Джина Родденберри и его супруги. Кроме того, перед запуском Vulcan Centaur в капсулы поместили волосы трех президентов США - Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.