Ученые выявили в питьевой воде опасный нанопластик

В однолитровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование из американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые выяснили, что в воду попал нанопластик - частиц длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм - 1000 мкм). Если изначально речь шла только о нанопластике, с новыми исследованиями было установлено, что содержание пластика может быть в 100 раз больше по сравнению с предыдущими показателями.

Опасность нанопластика заключается в его способности из-за совсем маленьких размеров попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту - и в тело новорожденных, указывает агентство.

Ученые изобрели метод микроскопии и использовали алгоритм на основе огромного количества данных, чтобы понять, какое количество нанопластика содержится в воде. Для анализы брались 25 литровых бутылок трех американских производителей (каких именно, не указано). В них было найдено 110-370 тысяч частиц, из которых 90% - нанопластики.

При этом авторы исследования отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика может быть еще больше.

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