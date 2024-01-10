Ученые предупредили о рекордной жаре в 2024 году

Наступивший 2024 год может стать самым жарким годом на Земле за всю историю наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом передает издание Bloomberg.

По данным исследователей, причиной повышения температуры будет природное явление Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Между нагревом воды в Тихом океане и ростом температуры поверхности Земли наблюдается отставание, сообщил изданию старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден.

"Резкий рост температуры приведет к неожиданным последствиям и в Европе. Таяние льдов повлияет на течения в Северной Атлантике, что спровоцирует более сильные штормы на территории Европы", - заметила климатолог из Королевского метеорологического института Нидерландов Викки Томпсон. Кроме того, потепление отразится и на сельском хозяйстве, в особенности в Восточной Азии, на юге Африки и в Центральной Америке, так как эти регионы подвержены засухе.

В издании также отметили, что ситуация будет ухудшаться в том числе и из-за активности человека. Сжигание ископаемого топлива приводит к увеличению парниковых газов в атмосфере, что непосредственно влияет на процесс нагревания Земли.

Эксперты прогнозируют, что средняя температура на планете в 2024 году увеличится на 1,3-1,6 градуса Цельсия, что превышает показатель доиндустриальной эпохи, заключили в агентстве.

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