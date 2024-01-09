2024-й год может побить температурный рекорд

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает Bloomberg.

По словам специалистов, на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что между нагревом воды в нем и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, в связи с этим, подчеркнул Bloomberg, второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает теплее, чем первый.

Ситуацию с повышением температуры на планете будет усугублять деятельность человека - в частности, сжигание ископаемого топлива, которое приводит к росту объема парниковых газов в атмосфере, что напрямую влияет на нагревание Земли. Ученые отметили, что если в 2023 году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху, то, согласно предварительным оценкам, в нынешнем году она возрастет на 1,3-1,6 градуса.

В декабре 2023-го стало известно, что ноябрь того же года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Аналогичные рекорды были зафиксированы в июне, июле, августе, сентябре и октябре, при этом июль прошедшего года оказался наиболее жарким месяцем для всего человечества.

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