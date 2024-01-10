Новые полеты людей к Луне отложили

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США решило отложить миссии Artemis ("Артемида") 2 и Artemis 3, в ходе которых предполагалось высадить людей на Луну впервые с 1972 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам собеседников агентства, причиной сдвигов в расписании лунных миссий стал проблемы с разработкой и подготовкой космических кораблей.

Так Artemis 2 перенесли с конца 2024 года предварительно на 2025 год, поскольку испытания выявили проблемы с батареями капсул экипажа аппарата "Орион", построенного компанией Lockheed Martin. Ненадежным элементам питания предстоит найти замену.

Ожидается, что миссия Artemis 3, в результате которой люди должны были ступить на поверхность Луны в конце 2025 года, также будет отсрочена. Это связано неспособностью компании SpaceX миллиардера Илона Маска уложиться в установленные сроки.

План подготовки к полету включает в себя строительство орбитального склада топлива. В NASA хотят дождаться прогресса в создании космической инфраструктуры для дозаправки звездолета, поскольку данный этап связан с существенными рисками. Главным из них остается доставка в космос десятков тысяч литров переохлажденного легковоспламеняющегося ракетного горючего.

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