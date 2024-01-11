Стало известно, какие глобальные риски оказались в центре внимания экспертов

Эксперты и политики среди главных глобальных рисков на ближайшие годы называют развитие технологий, а также распространение дезинформации в мире, при этом экономический фактор, ранее рассматривавшийся как одна из главных угроз, постепенно отходит на второй план. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на ежегодный опрос экспертов и политиков, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно ежегодному опросу политиков, лидеров промышленной отрасли и экспертов по рискам, проводимому Всемирным экономическим форумом, в мире, который становится все более чреватым рисками, ведущие краткосрочные опасения смещаются в сторону опасностей, связанных с технологиями, и связанных с ними проблем, таких как распространение дезинформации, и уходят от экономических забот", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, помимо названных глобальных рисков, политические лидеры и эксперты назвали факторы, связанные с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды.

При этом риски эскалации вооруженных конфликтов "также воспринимаются как значительно возрастающие".

Издание подчеркивает, что исследование примечательно снижением опасений по поводу "непосредственных экономических опасностей", таких как инфляция и рецессия.

Опрос проводился ВЭФ в сентябре и начале октября и был завершен до эскалации палестино-израильского конфликта. В нем принимало участие более 1400 экспертов и политических лидеров.

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