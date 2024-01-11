Ученые предупредили об угрозе для большей части мировых природных ресурсов

Американские ученые из Корнеллского университета в штат Нью-Йорк пришли к выводу, что подавляющая часть важных для благополучия человечества природных зон на Земле никак не защищена и находится под угрозой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно выводам специалистов, примерно половина суши земного шара обеспечивает людям практически все виды природных ресурсов, одновременно поддерживая жизнь для 27 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий. Но только 18% этих территорий находятся под защитой.

По мнению исследователей, такая ситуация указывает на потенциальные конфликты, поскольку 37% природных земель могут быть освоены для развития сельского хозяйства, добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, а также для расширения населенных пунктов.

Ученые предлагают решить данную проблему за счет оптимизации землепользования в глобальном масштабе.

"При тщательном планировании развитие возобновляемой энергетики может быть совместимо с сохранением биоразнообразия и экосистемными услугами для людей. Примеры этого включают выпас скота под ветряными электростанциями или выращивание местных садов-опылителей под солнечными батареями.

Но существует реальный риск того, что без тщательного планирования достижение целей в области возобновляемых источников энергии может вступить в противоречие с целями охраны природы", - отметила ведущий автор исследования Рэйчел Ньюгартен.

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