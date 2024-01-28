Раскрыта роль растений в спасении Земли

Австралийские ученые раскрыли потенциальную роль растений в спасении Земли от катастрофических изменений климата. Согласно результатам усовершенствованного экологического моделирования, опубликованным в журнале Science Advances, растения во всем мире способны поглощать больше углекислого газа, попадающего в атмосферу из-за деятельности человека, чем считалось ранее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что хорошо зарекомендовавшая себя климатическая модель, которая используется для прогнозов последствий глобального потепления, предсказывает усиленное поглощение углекислого газа растениями к концу XXI века, если учитывать некоторые особенности процесса фотосинтеза. Например, то, насколько эффективно углекислый газ может перемещаться через внутреннюю часть листа, как растения приспосабливаются к изменениям температуры и распределяют питательные вещества.

Фиксация углерода в процессе фотосинтеза служит естественным механизмом смягчения последствий изменения климата. За последние несколько десятилетий сообщалось об усилении поглощения углерода из-за роста концентрации углекислого газа. Однако было неясно, как растительность будет реагировать на СО2, температуру и количество осадков, которые будут отличаться от того количества, что наблюдается сегодня. Ученые полагали, что сильные засухи и жара могут значительно ослабить поглощающую способность наземных экосистем.

В новой работе были рассмотрены несколько различных версий климатической модели. Самая простая версия игнорировала три важнейших физиологических механизма, связанных с фотосинтезом, тогда как самая сложная версия учитывала все три механизма. Оказалось, что в последнем случае предсказывается значительное увеличение поглощения углерода растениями во всем мире. Все три процесса усиливали друг друга, что превышало простую сумму эффектов, рассмотренных по отдельности.

Однако ученые отмечают, что посадка деревьев сама по себе не решит всех проблем, связанных с ростом углекислого газа в атмосфере, и необходимо сокращать антропогенные выбросы.

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