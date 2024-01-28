Получены новые данные о древнейшей пирамиде мира

Гунунг-Паданг в Индонезии может быть самой древней пирамидой в мире. Показавшее это исследование опубликовано в журнале Archaeological Prospection, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гунунг-Паданг расположена на вершине потухшего вулкана в Западной Яве. В новом исследовании ученые проанализировали структуру пирамиды с помощью сейсмической томографии, электротомографии и георадаров. Они также пробурили пирамиду, чтобы определить ее возраст с помощью радиоуглеродного датирования.

Как выяснили археологи, около 16 тысяч лет назад древние люди вырезали первые фигуры на месте Гунунг-Паданг из остывшей лавы. Между 7900 и 6100 годами до нашей эры другая группа людей добавила слой кирпичей и каменных колонн, а уже между 2000 и 1100 годами до нашей эры индонезийцы придали пирамиде окончательную форму, добавив каменные террасы и другие элементы.

Исследовательская группа также нашла некоторые доказательства того, что внутри конструкции могут быть полые камеры. Их открытие бросает вызов традиционным представлениям, подчеркивая возможности строительства в последний ледниковый период.

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