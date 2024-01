Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

Астрономы Университета Висконсин-Мадисон (США) сообщили об обнаружении нескольких десятков новых гигантских радиогалактик. Результаты наблюдений опубликованы на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гигантские радиогалактики - это галактики, чья проекционная длина превышает 2,3 миллиона световых лет. Многие из них представляют собой радиоисточники с двумя большими внешними компонентами (лепестками), которые связаны с активными галактическими ядрами. В астрономических радиообзорах их трудно идентифицировать, поскольку лепестки могут быть приняты за несколько радиоисточников.

Ученые проанализировали данные радиообзора FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty) с использованием алгоритма DRAGNhunter для идентификации галактик с двумя радиолепестками, также называемых двухлопастными галактиками. Сначала алгоритм идентифицирует широкие радиоисточники на основе их разделения и относительного выравнивания друг с другом, а затем использует метод отношения правдоподобия для поиска вероятной родительской галактики.

В наборе данных было выявлено 80 гигантских радиогалактик. 17 из них находились в пределах пяти угловых секунд от известных галактик этого типа и не являются новыми для астрономов. Другие галактики имеют красное смещение в пределах 0,51 и 1,32, что соответствует 6,3 и 13 миллиардам световых лет.

Самая крупная радиогалактика получила обозначение DELS J093016.68+114241.4. Ее прогнозируемый линейный размер составляет почти четыре миллиона световых лет, а красное смещение составляет 1,14 (12 миллиардов световых лет). Самая маленькая из них, DELS J234027.85+003057.4, имеет красное смещение 1,01 (11 миллиардов световых лет) и имеет прогнозируемый линейный размер 2,3 миллиона световых лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!