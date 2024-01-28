Ученые ищут способ пробиться через радиотуман Земли

Американские ученые из Университета штата Западная Виргиния (WVU) предложили метод борьбы с так называемым радиотуманом - усиливающейся бурей радиоволн в атмосфере Земли от сигналов мобильных телефонов, радиолокационных импульсов, потоков передачи данных и так далее. Эти помехи стали препятствием для работы радиотелескопов, изучающих далекий космос. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

План состоит из трех частей. Во-первых, астрономы намерены создать новые методы и алгоритмы, которые смогут обнаруживать, классифицировать и отфильтровывать радиосигналы. Затем данные программы испробуют на новых и модернизированных телескопах. Наконец, специалистам предстоит разработать новые показатели для измерения того, насколько хорошо обсерватории могут видеть сквозь радиошум.

Исследователи заявляют, что сделают любые алгоритмы, программное обеспечение и методы, возникшие в результате проекта, открыто доступными другим ученым для использования по своему усмотрению.

Радиоастрономам необходима любая дополнительная чувствительность телескопа, которой они могут добиться. Чтобы действительно ответить на некоторые из наиболее актуальных вопросов в этой области - например, что вызывает так называемые быстрые радиовсплески - экспертам нужно иметь возможность обнаруживать чрезвычайно слабые сигналы, исходящие из невероятно удаленных регионов, космоса, а также отфильтровывать любой шум.

Радиопомехи - не единственная антропогенная проблема, угрожающая сорвать исследования астрономов. Спутники на околоземной орбите создают как световые, так и радиоволны, которые искажают телескопические изображения космоса. Некоторые специалисты обеспокоены изменением климата, поскольку в горячей и влажной атмосфере телескопы работают менее точно.

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