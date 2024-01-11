https://news.day.az/unusual/1628625.html Сильнейшее извержение на краю Солнца - ВИДЕО
Сильнейшее извержение на краю Солнца - ВИДЕО
Впечатляющее солнечное извержение класса M1.94 произошло в новой группе солнечных пятен, появившихся на краю Солнца и еще не пронумерованных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержение вызвало небольшую блокировку радиосвязи R1в районе Тихого океана. Из-за своего местоположения данная вспышка не должна оказывать серьезного воздействия на Землю.
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