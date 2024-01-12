Ученые создали открытую модель для оценки количества космического мусора

Американские ученые из Лаборатории астродинамики и космической робототехники Массачусетского технологического института (MIT) объявили о запуске открытой бета-версии инструмента MOCAT, предназначенного для оценки вместимости околоземного пространства. Модель рассчитывает количество космического мусора и других объектов на орбите Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на официальном сайте MIT.

По словам разработчиков, MOCAT способен различать категории объектов и обобщать их параметры. Программа состоит из двух модулей. Первый (MOCAT-MC) оценивает эволюцию космической среды с помощью моделирования индивидуальных траекторий и предлагает высокую точность расчетов, тогда как второй (MOCAT-SSEM) строит менее детализированную картину, но может выполнять вычисления на персональных компьютерах за несколько секунд.

В MIT отметили, что общедоступный инструмент для оценки вместимости орбитального пространства можно использовать для комплексного управления околоземной средой и изучения причин возникновения нового космического мусора. Инструмент выложен на платформе для совместного создания и размещения программного обеспечения GitHub.

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